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Anthony Martial Irkçı saldırıya uğradı

Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial, West Bromwich maçından sonra ırkçı istismara uğradı.

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Manchester United'ın West Bromwich ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Anthony Martial'a ırkçı eylemler yapıldı. Instagram'ın sahibi olan Facebook'un kötüye kullanım gönderen hesaplara daha ağır cezalar vereceğini söylemesinden birkaç gün sonra 25 yaşındaki yıldızın Instagram gönderilerinin altında ırkçı yorumlar yapıldı.

United'ın 27 Ocak'ta Sheffield United'a yenilmesinin ardından Axel Tuanzebe de benzer bir söylemlere maruz kalmıştı.

İngiltere'de son dönemde Chelsea'den Reece James ve Southampton'dan Alex Jankewitz ve United'dan Marcus Rashford ve Lauren James, ırkçı tacize uğrayan diğer oyuncular arasında yer alıyor.

Geçen hafta ManU, Everton, Liverpool ve Manchester City ile istismarın durdurulması için ortak bir açıklama yapmıştı.

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