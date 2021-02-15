Manchester United'a Diagne çelmesi

Manchester United, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Galatasaray'dan transfer olan Mbaye Diagne kaydetti.

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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United, tehlike bölgesindeki West Bromwich Albion'a konuk olurken bu deplasmanda 2 puan bıraktı.

Ligde zor günler geçiren West Bromwich Albion maçta henüz 2. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Senegalli forvet Premier Lig'deki ilk golünü Manchester United ağlarına gönderdi.

Manchester United 44. dakikada 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydederken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında skor tabelası bir daha değişmedi ve Manchester United, West Bromwich ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk için bir yara daha aldı.

Bu sonucun ardından West Bromwich Albion puanını 13'e yükseltti. Manchester United ise 46 puana ulaştı. Kırmızı Şeytanlar, bir maç eksiği olan lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde yer alıyor.