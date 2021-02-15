Darphaneye 16 işçi alınacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 5 matbaacı ve 11 baskıcı kamu işçisi istihdam edilecek. İşte aranan şartlar...

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Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

İstanbul'da görev yapacak 5 matbaa işçisi kadrosu için, kişilerin ortaöğretimden (lise veya dengi) mezun, 18 yaşından büyük, 30 yaşını doldurmamış olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemesi gerekiyor.

İstihdam edilecek 11 baskıcı (plastik) işçisi için de ortaöğretimden mezun, 18 yaşından büyük olma, askerlikle ilişiği bulunmama, TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimini SGK kayıtları ile belgeme veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olma şartı aranıyor.

Adayların vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık olması gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak 15 Şubat-19 Şubat'ta yapılacak.

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.

Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 katı oranında asil ve aynı oranda yedek aday belirlenecek.

Noter kura çekimi 15 Mart saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.