Ziya Selçuk tarih verdi! Öğretmenler için aşılama başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Şubat ayının son haftasından itibaren aşılanmaya başlanacağını söyledi.

Abone ol

Köy okullarında yüz yüze eğitim bugün itibarı ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı. Öğretmenlerin listelerinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ay sonu öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak." dedi.

Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı; Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

''Şubat'ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak''

Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması... Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.