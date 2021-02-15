Kütahya hava durumu 15 günlük MGM haritalı tahmin

KÜTAHYA hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kütahya'da kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kütahya'da sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Kütahya durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

Abone ol

KÜTAHYA hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Kütahya'da perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -11 dereceye kadar düştüğü Kütahya'da kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Kütahya'da hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Kütahya saatlik hava durumu raporu.

Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kütahya'da tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Karayolları ekipleri, ili Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış nedeniyle şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü sağlanıyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan, Domaniç-İnegöl kara yolunun Kütahya ile Bursa sınırları arasında Domaniç Dağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.