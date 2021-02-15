Merih Demiral Real Madrid yolunda! Takas an meselesi

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İspanya devi Real Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. Real Madrid, Merih Demiral transferi için takas teklifin bulunacağı ifade edildi.

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Juventus'un başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye devam ediyor. Merih Demiral için büyük ses getirecek bir transfer iddiası ortaya çıktı. NTV Spor'un haberine göre, İspanyol devi Real Madrid'in Merih Demiral için takas transferini masaya yatıracağı ifade edildi.

Calciomercato'nun iddiasıına göre, yaz transfer sezonunda Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid bu transfer için İtalyan devine Eder Militao ve para teklifinde bulunacağını yazdı. Fakat Juventus, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Raphael Varane'ı takasla kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Takas gerçekleşirse Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyecek.

18 milyon euro'ya Juventus'a gitti

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon takımıyla 17 resmi maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Merih Demiral bir yandan De Ligt ile forma kapma mücadelesi veriyor

Merih Demiral, atlattığı ağır bir sakatlık sonrası sahalara döndü ve Pirlo tarafından çoğu maçta ilk 11'de başladı. Merih Demiral bir yandan De Ligt ile forma kapma mücadelesi veriyor.