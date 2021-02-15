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Yalova'da denize açılan koca hala kayıp: Bulana 100 bin lira ödül verecek

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da denize açıldığı sandalın alabora olmasıyla kaybolan Ümit Çakmak'ın bulunamaması, eşinde yaşadığı ümidini doğurdu. Kardelen Çakmak, eşini bulana 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

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Ümit Çakmak balık avlamak üzere 05 Ocak 2021 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılmıştı. Ardından bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç denize düşerek yardım istemeye başlamıştı. Bunu fark eden arkadaşlarının sandalla olay yerine ulaşmasına rağmen Ümit Çakmak bulunamamış bunun üzerine durum polise bildirilmişti.

Yaşadığını düşünüyor
Yalova Deniz Polisi ve çevre illerden gelen ekipler tarafından günlerce süren aramalardan bir sonuç çıkmamış ve Ümit Çakmak bulunamamıştı. Aradan geçen süreçte eşinin cesedinin bulunamamış olmasından yola çıkan kardelen Yılmaz ise kocası Ümit Çakmak’ın halen yaşıyor olabileceği fikrine götürdü.

"Onu birileri bulmuş olabilir"
Bu nedenle de eşini bulanlara 100 bin liralık bir ödül vereceğini duyuran Kardelen Çakmak, “Eşimden o günden sonra hiçbir iz bulunamaması açıkçası onun halen yaşıyor olabileceği ümidini doğurdu. Ben onun bir şekilde bir yere çıktığını, belki de hafızasının yerinde olmadığını düşünüyorum. Onu birileri bulmuş olabilir. Bu nedenle eşimi gören ya da yerini bilenlere ödül vereceğim. Yeter ki ondan bir iz bulayım. Ne olur eşimi gören, tanıyan ya da yerini bilenler bana başvursunlar. Eşimi bulmam halinde onun bulunmasını sağlayan kişiye 100 bin lira ödül vereceğim” diye konuştu.

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