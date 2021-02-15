BIST 1.554
DOLAR 6,97
EURO 8,47
ALTIN 408,61
HABER /  YEREL

Mersin'de bunu yapan insan olamaz! Gözlerini oyup sopayla dövdüler

Demirören Haber Ajansı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Abone ol

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi. Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da internette bulamayınca üretime başladı! Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da terör örgütü PKK’ya operasyonu: 12 gözaltı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Aslı Hünel nereli yaşı kaç babası ve kardeşi kimdir?
Yalova'da denize açılan koca hala kayıp: Bulana 100 bin lira ödül verecek
Ziya Selçuk tarih verdi! Öğretmenler için aşılama başlıyor
Dolar 7'in altını gördü! ABD'li dev banka Morgan Stanley'dan dolar/TL tahmini!
Dolar fena çakıldı! 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına indi
Kütahya hava durumu 15 günlük MGM haritalı tahmin
Kovid-19'la mücadelede "Yerinden Karar" dönemi başlıyor! Bilim Kurulu üyelerinden açıklama
Merih Demiral Real Madrid yolunda! Takas an meselesi
Yorumlar 1 yorum