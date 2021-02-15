Samsun'da internette bulamayınca üretime başladı! Paraya para demiyor

Ürün teslimini kendisinin yaptığını aktaran Temiz "Ayakkabıları müşterilerime bizzat ben giderek teslim ediyorum. Bütün ayakkabı komple organik malzemelerden oluştuğu için maliyeti biraz pahalıdır. Tasarlayacağım kişi bende ilk kez ayakkabı alıyorsa kalıbı ile beraber bir ay sürede tamamlıyorum. Kalıbını üretmek en zor kısmıdır. 3 hafta kadar süremi alıyor. Benim işim ressamlık asıl işimi buradan kazanmak istiyorum ama bu hobi gerçekten benim için çok ciddileşmeye başladı. Bu işi kesinlikle büyütmek ve kendi markamı oluşturmak istiyorum. Uzun vadede kendi ismim altında klasik ayakkabı serilerini üretmeyi planlıyorum" diye konuştu.