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Fenerbahçe'de Pelkas ve İrfan Can Kahveci müjdesi

Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas, sağlığına kavuştu. Yunan futbolcu bu hafta takıma katılacak. İrfan Can Kahveci'nin de aynı şekilde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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Pek çok yıldızı olmasına rağmen orta alanda sıkıntı çeken Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin bu hafta takıma katılacağı öğrenildi.

Hem İrfan Can'ın hem de Pelkas'ın Göztepe maçında 11 olmasa da sonradan süre alabilecek duruma geleceği belirtildi.

Diğer sakat isim Gustavo ise Trabzonspor mücadelesiyle birlikte mesaiye başlayabilecek.

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