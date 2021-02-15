BIST 1.555
DOLAR 6,98
EURO 8,48
ALTIN 407,73
HABER /  YEREL

Kimliğini isteyen polise sürücüden şaşırtan cevap

İhlas Haber Ajansı

AFYANKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bir motosiklet sürücüsünün 'kimliğim yanımda değil, kimlik numaramı söylesem olmaz mı?' demesi polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Abone ol

12 Şubat Cuma günü saat 21.00 itibariyle ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleşti. Polis ekipleri çeşitli yerlerde oluşturduğu denetim noktalarında sürücü ve yayalara yönelik belge, izin kontrolü yaptı.

Ekipler durdurdukları sürücü ile yayaların izin belgelerini inceleyerek kurallara uygun olup olmadıklarına baktı. Denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

Denetime takılan sürücülerin büyük çoğunluğunun çiftçi ve çeşitli bahaneler üreten kişiler olması ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca bir motosiklet sürücüsünün polis ekipleri tarafından kimliğinin sorulması üzerine 'kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı söylesem olmaz mı?' demesi ise ekipler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Pelkas ve İrfan Can Kahveci müjdesi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul kara teslim! AKOM açıkladı kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı
Nursel Ergin kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?
BAE uzay programı kapsamında Mars’tan ilk fotoğrafını paylaştı
Mersin'de bunu yapan insan olamaz! Gözlerini oyup sopayla dövdüler
Ağrı'da terör örgütü PKK’ya operasyonu: 12 gözaltı
Aslı Hünel nereli yaşı kaç babası ve kardeşi kimdir?
Olay yeri Samsun! 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yalova'da denize açılan koca hala kayıp: Bulana 100 bin lira ödül verecek
Yorumlar 1 yorum