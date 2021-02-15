Dolar fena çakıldı! 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına indi

Dolar güne düşüşle başladı ve 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü. Piyasalarda son durum ne? Dolar daha da düşer mi? İşte ayrıntılar...

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Dolar/TL yeni haftaya yönünü aşağı çevirerek başladı. Dolar /TL kuru birkaç haftadır test ettiği 7 seviyesini kırdı. 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü. Dolar en son 6 ay önce 7 liranın altını görmüştü.

Saat 11:00 itibariyle piyasada durum: Düşüşü süren Dolar 6.98 seviyesinde işlem görürken, Euro da 8.48 seviyesine geriledi. Altının onsu 8.188'de seyrederken, Borsa İstanbul güne yükselişle başladı.

Saat 10:10 itibariyle piyasada son durum: Dolar 7 liranın altını gördükten sonra şu saatlerde 7.01'den işlem görürken, Euro 8.50 seviyesinde işlem görüyor. Altının onsunda da düşüş var...

Yurt içi piyasalarda haftanın gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olacak. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak. Fitch'in Türkiye değerlendirmesi de piyasanın bu hafta takip edeceği başlıklar arasında.