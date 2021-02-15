Bütçe ocak ayında 24,2 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi ocak ayında 24,15 milyar lira açık verdi. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL oldu. Faiz dışı açık ise 2,21 milyar lira olarak açıklandı.

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Merkezi yönetim bütçe dengesi ocak ayında 24,15 milyar TL, faiz dışı denge 2,21 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon TL fazla vermişti. 2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 113 milyar 763 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 21 milyar 943 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşti.