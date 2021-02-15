Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: ‘Altın ve gümüşünü satan büyük hata yapar’ işte nedeni

“Bu dönemde korku ve panikle altın ve gümüşünü satanın büyük hata yapmış olur” diyen para ve altın imanı İslam Memiş, bunun nedenlerini anlattı! Terörü destekleyenlere altınlarımızı nasıl kaptırıyoruz? İşte cevabı…

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın ve dolarla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Bu dönemde korku ve panikle altın ve gümüşünü satanın büyük hata yapmış olacağını belirten İslam Memiş, “Panik ve korkuyla sattığınız altın ve gümüşlerinizi terör örgütlerini destekleyen sisteme kaptırdığınızı çok iyi bir şekilde bilin” ifadelerini kullandı. Herkesin zengin olma hayali olduğunu belirten İslam Memiş, “orta ve uzun vadeyi göz önüne alan insanlar yatırım araçlarına para yatırarak zengin olabilirler…” dedi. İşte İslam Memiş’in altın ve gümüş yatırımcısına uyarıları…

Geçen yıl altın ve gümüş alan parasını ikiye katladı

- 2020 yılının Mart ayında 295 lira seviyesinden gram altın alan, bugün 408 lira olan gram altında paralarını ikiye katladıklarını gördük.

- 2020 yılının Mart ayında 2.5 liradan gümüş alan bir yatırımcının bugün 6 lira seviyesini göz önüne aldığınız zaman ciddi manada para kazandığını gördük.

- Geçtiğimiz yıl altının dolara göre yatırımcısına daha fazla getiri kazandırması doların bir yatırım aracı olmadığını bize göstermiştir.

Altın ve gümüşlerini satanlar büyük hata yapıyor

Şu anda altın ve gümüş fiyatlarında ciddi bir baskılanma var. Şu anda tüm ülkeler karşılıksız basılan dolarla ciddi manada altın ve gümüş stokluyorlar.

Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Eğer korku ve panikle elinizdeki altın ve gümüşlerinizi satıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz.

Altın ve gümüşü kime kaptırdığınızı görün!

- Sizin elinizdeki altın ve gümüşlerinizi toplayan sistem, daha dün sizin askerinizi polisinizi şehit eden terör örgütlerine destek veren sistem. Panik ve korkuyla sattığınız altın ve gümüşlerinizi onlara kaptırdığınızı çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor.

- Şu anda Rusya, Çin, Hindistan ve bir çok ülke, altın alımlarını ve altın stoklarını artırmaktalar.

Karşılıksız altın ve gümüş satılıyor, fiziki altın alın

- Şu anda dünyada sadece Türkiye’de değil. “Benim bankada bulunan altınımı teslim et, gümüşümü fiziki olarak teslim et” dediğiniz anda bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. Çünkü o kadar altın ve gümüş olmadığı ortaya çıkacaktır.

- Karşılıksız altın ve gümüş oluşturuluyor mu? Kesinlikle… Onun için mümkün olduğunca altın ve gümüşlerinizi fiziki olarak biriktirin. Çünkü dünyada sanal ortamda yaptığınız işlerin karşılığı olmadığını bilin.

Korku pompalayanlara inanmayın

- Özellikle terör eylemlerinin olduğu dönemlerde insanları psikolojik olarak etkileyen, piyasalara korku pompalayanların olduğunu görüyoruz.

- Bu dönemde ülke merkez bankaları ciddi önlemler almaya devam ediyor, bu önlemler finansal piyasalarda yatırım araçlarının dalgalanmalarına neden oluyor.