Bilecik hava durumu 30 günlük rapor kar kaç gün yağacak?

BİLECİK hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bilecik'te kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor Bilecik'te sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Bilecik durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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BİLECİK hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Bilecik'te perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -6 dereceye kadar düştüğü Bilecik'te kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Bilecik'te hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Bilecik saatlik hava durumu raporu.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te gece başlayan yağış devam ediyor. Bursa'da sabah etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları yapıldı. Kar kalınlığının 7 santimetreyi geçtiği merkez ve ilçelerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.