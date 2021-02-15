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Silivri’de zincirleme kaza! TEM’in İstanbul yönü kapandı

 İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Silivri'de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza  meydana geldi, TEM’in İstanbul yönü kapandı.

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 SİLİVRİ’de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza  meydana geldi. Kazada, TEM’in İstanbul yönü kapanırken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM’in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR şoförü kontrolü yitirince araç kaydı. Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu.

Sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. 

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