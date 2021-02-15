Balıkesir merkezli 20 ilde terör operasyonu! 46 gözaltı kararı

BALIKESİR merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

İzmir'de PKK operasyonuna 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen ve örgüt kamplarında fotoğrafları bulunduğu belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üyesi olduğu belirlenen, örgüt kamplarında fotoğrafları bulunduğu tespit edilen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı saptanan kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişinin de arandığı bildirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.