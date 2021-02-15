Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'dan skandal paylaşımı! Topbaş'tan sonra Gökçek'i bekliyoruz

ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü istedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti. Topbaş, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi. Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes’ dedirtti.

Topbaş’ın vefatı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, 44 yıl önce öldürülen THKP-C örgütünün elebaşlarından Ulaş Bardakçı'yı anmaktan da geri durmadı.