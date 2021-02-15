Fenerbahçe'de Mesut Özil mucizesi! Herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'nin ara transferde renklerine bağladığı Mesut Özil cumartesi gecesi Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11’de oynadı. Tecrübeli futbolcunun böylece küçük çaplı bir mucizeye imza attığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Mesut Özil kısa sürede takıma girerek herkesi şaşırttı.

Abone ol

Mesut Özil Arsenal'de kadro dışı bırakılmış ve son maçını 7 Mart 2020 tarihinde oynamıştı. 18 Ocak'ta İstanbul'a ayak basan Mesut Özil, karantina sonrası 24 Ocak'ta ilk kez idmana çıkabildi.

Fenerbahçe'deki ilk idmanı öncesi teste tabi tutulan Mesut'un yağ oranı takım arkadaşlarından bile iyi durumdaydı. Ancak raporda, 8 aydır maça çıkmadığı 1.5 ayda hazır olacağı belirtildi.

Mesut, Hatay'da 13, derbide 27, kupa maçında 64 dakika oynadı. Karagümrük'e karşı 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika sahada kaldı. Yetenekleri kadar azmiyle de hayranlık uyandırdı.

Karagümrük karşında yüzde 96 pas yüzdesiyle oynayan Mesut Özil, Mame Thiam'ın golünde ceza alanını karıştıran ortayı yaptı. Enner Valencia'nın golünde ise usta bir bilek hareketiyle topu asisti yapan Ozan'ın önüne bıraktı.