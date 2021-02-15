Mavi bültenle aranan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.