İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Uygur Türkleri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan bazı Uygur Türklerinin Çin'e iade edildiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanlayarak, “Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde al bayrak ve gök bayrak gölgesinde hür ve özgürdürler.” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Türkiye'deki Uygur Türklerinin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uygur Türklerinin bir bölümünün sahte pasaportla geldiği için Çin'e iade edildiği yönündeki tartışmalara değinen Soylu, iddiaları yalanladı.

"Düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur"

Tüm mazlumların davasının milletin davası olduğunu ve şahsına yönelik yapılan paylaşımın düşük bir ahlaka sahip olanlar tarafından yapıldığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım, ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdu. Bunların şahidi Allah’tır. Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, Genel Başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların da hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."