Kimse tanıyamadı! Seksenler'in Sami'si Berat Yenilmez'i gören şaşkına döndü
TRT 1'de hafta içi her gün ekrana gelen Seksenler dizisinde rol alan Berat Yenilmez'in eski halinden eser kalmadı.
TRT 1'de ilk bölümü 2012 yılında yayınlanan Seksenler kısa sürede seyircinin büyük beğenisini topladı. 8 sezondur seyirciyle buluşan dizide Pastacı Sami karakterini canlandıran Berat Yenilmez sempatik tavırlarıyla dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
450 bölümdür seyirciyle buluşan Seksenler'de aralık vermeden rol almaya devam eden Yenilmez seyirci tarafından kilolu haliyle biliniyordu.
Kilo vermek için kolları sıvayan 50 yaşındaki Yenilmez, ailecek diyete girdi.
Kadıköy sahilinde yürüyüş yaparken Yenilmez objektiflere takıldı.