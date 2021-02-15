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Final İstanbul 2021 maç topu tanıtıldı

Adidas ve UEFA, finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi için, ikonikleşen “starball” tasarımının 20. yılını kutladığı FINALE ISTANBUL 21 resmi maç topu ile özel bir edisyona imza attı.

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Adidas ve UEFA, finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi için, ikonikleşen “starball” tasarımının 20. yılını kutladığı FINALE ISTANBUL 21 resmi maç topu ile özel bir edisyona imza attı. Topun üzerindeki kabartmalı yıldızlarda kupa ve Istanbul 21 Final vurgusu yapılırken geçmiş turnuvalar, altıgenlerin içerisinde tarih ve şehir bilgisinin olduğu ince kırmızı şeritlerle gösteriliyor.  

20. yıl özel edisyonu FINALE ISTANBUL 21, geçmişi ve bugünü tek bir yüksek performanslı topta birleştiren, son 20 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki tüm tasarımları içeriyor. Altıgenlerin içindeki ince kırmızı şeritler geçmiş turnuvaların şehrini ve tarihini detaylandırırken, tüm yüzeye dağılan kabartmalı yıldızlar ise FINALE ISTANBUL 21’in benzersiz estetiğini tamamlıyor.

Topun yıldızı üzerinde yer alan kupa çizimi ve Istanbul 21 Final yazısı ile de 29 Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek final maçı onurlandırılıyor.

Top, termal olarak bağlanmış altıgen paneller, üst üste binen yıldızlar ve dokulu kaplaması ile futbolculara kontrol, denge ve güvenli bir tutuş sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir tutkal içeren top, sahada daha fazla hassasiyet için kusursuz bir yüzey ve geliştirilmiş bir ilk temas sağlıyor.

Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. 

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