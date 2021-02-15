CHP'li Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddini üst mahkemeye taşıdı

CHP'li Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddine karşı üst mahkemeye başvurdu.

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CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlali ve yeniden yargılama kararı çıktı.

Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlali oluşturduğuna karar verdi.

AYM "yeniden yargılama işlemlerine başlanmasına, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü statüsünün sona erdirilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine" hükmetti. AYM, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, de Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin 'yargılanmasının durdurulması' ve 'kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması' kararı da Berberoğlu'nun yeniden vekil olmasının yolunu açtı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı "düzeltilecek bir husus olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.