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Ataşehir’de Sevgililer Günü'nde otelde eğlenenlere baskın! Ceza yağdı

ATAŞEHİR'de Sevgililer Günü'nde bir otelde düzenlenen eğlenceye baskın düzenlendi. İçerde bulunan 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesilirken, polisin baskınına aldırmadan dans edip eğlenen çiftler kameraya yansıdı. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00'da Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, otele ait restoran kısmında eğlenen 38 kişinin sosyal mesafe kurallarının ihlal ettiği tespit etti. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.  

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