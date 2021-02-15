Bütçe ocak ayında 24,15 milyar lira açık verdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk bütçe sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçe dengesi ocak ayında 24,15 milyar lira açık verdi. Özel Tüketim Vergisi gelirlerinde artış sürdü; Vatandaşların otomobil talebi hız kesmedi.

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Bakanlık verilerine göre bu yıl ocakta bütçe açığı 24.15 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl ocakta bütçe 21.5 milyar lira fazla vermişti. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL oldu. Faiz dışı açık ise 2,21 milyar lira olarak açıklandı.

Merkez Bankası 40.5 milyar lira karını bütçeye erken aktarmasıyla 2020 Ocak'taki fazla oluşmuştu. Bu yıl ise henüz Merkez Bankası aktarımı gerçekleşmedi.

Özel Tüketim Vergisi gelirlerinde artış

Bütçe sonuçlarında dikkat çeken ise Özel Tüketim Vergisi gelirlerinde artışın sürüyor olması. Geçen yıl ocakta 12.9 milyar lira olan ÖTV geliri bu yıl 16.1 milyar liraya yükseldi. En dikkat çekici yükseliş ise motorlu taşıtlar vergisinde yaşandı. Geçen yıl 874.7 milyon lira olan motorlu taşıtlar vergisi bu yıl ocakta 3.4 milyar liraya fırladı. 2.5 milyar liralık artış var.

Vatandaşların otomobil talebi hız kesmedi

Vatandaşların otomobil talebinin hız kesmediği görüldü. İkinci olarak en yüksek artış ise dayanıklı tüketim ve diğer mallardan alınan vergilerde yaşandı. 501.1 milyon liralık artışla dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV 1 milyar 156 milyon liraya çıktı. Vergi ayarlaması yapılan tütün mamüllerinde de 381.4 milyon liralık artış var ve 5.3 milyar liralık gelir elde edildi.