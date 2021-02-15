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Konya'da akılalmaz ölüm: Açmaya çalıştığı yağ varili patladı

KONYA'da soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde Murat Arı (47), açmak istediği boş yağ varilindeki patlamayla yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. Murat Arı, çalıştığı sırada boş yağ varilini açmak istedi. Belirlenemeyen nedenle varilin patlaması sonucu yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamanın varil içerisinde biriken havadan meydana geldiği ihtimali üzerine duruyor.

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