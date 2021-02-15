Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair ilçedeki 10 bin öğrenciye tablet dağıttı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede okuyan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 10 bin adet tablet bilgisayarı dağıtımaya başladı.

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Eğitim ve öğretime yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren ve gönüllerde taht kuran Dilovası Belediyesi'nden, yeni bir hamle daha geldi. Maaşını öğrencilere burs olarak dağıtan, eğitim yardımı için makam aracını satan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de ilçede ikamet eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 10 bin tablet bilgisayar dağıtımı yaptı. Başkan Şayir ilkokul öğrencileri de unutmadı. İlkokul öğrencileri de, ortaokula başladıkları gün, tabletlerine kavuşacak.

Törene geniş katılım

"Öğrencilerimize tablet, geleceğimize umut" projesi kapsamında Yılport Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir program düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Kocali Milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Engin Güzel, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Dilovası ilçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Makinacılar OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Siyasi Parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve STK Başkanları katıldı. Programa olan ilgi, Dilovası'na verilen önemi bir kez daha gösterdi.

''Çocuklarımızı tebrik ediyorum"

Törende bir konuşma yapan Hamza Şayir, koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı; "Ülke olarak tüm dünya gibi, zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgını altında, bir yandan hastalıktan korunmak, bir yandan hayatı olağan akışı içerisinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Her birimiz fedakarlıklarda bulunduk. Öğrencilerimiz bu süreçte eğitimlerine, öğretmenlerinden, okullarından, arkadaşlarından uzak devam etmek zorunda kaldılar. Emin olun, büyük bir iş başardılar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum"

"Bunu bir lütuf olarak görmüyoruz, göremeyiz"

Belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Başkan Hamza Şayir, "İnşallah bu zorlu pandemi sürecinde bir nebze olsun eğitimlerine katkı sağlamış, zorlukları kolaylaştırmış oluruz. Tablet bilgisayarlar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Bizler; bugüne kadar olduğu gibi imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime, destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim noktasında ne destek sunabilirsek, hangi engeli ortadan kaldırabilirsek, mutlu oluyoruz. Bunu bir lütuf olarak görmüyoruz, göremeyiz. Bunu Dilovası'nda yaşamanın, sizlerle komşu olmanın bir gereği olarak kabul ediyoruz. Bugün öğrencilerimize hediye etme mutluluğuna eriştiğimiz bu tabletler, eğitim adına gerçekleştirdiğimiz projelerimizden sadece bir tanesi. Daha büyük proje ve çalışmalara da hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katkısı olanlara teşekkür

Başkan Şayir konuşmasının devamında bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Makine İhtisas OSB Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Koronavirüs önlemlerine tam riayet edilerek gerçekleştirilen tören ile birlikte, 10 bin tabletin dağıtımı da başladı. Tüm öğrencilere en kısa sürede tabletlerin ulaştırılacağı öğrenildi.