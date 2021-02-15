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Özgür Gündem davasında karar! Gazetenin 4 yöneticisine hapis cezası

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı ana davada karar çıktı. Gazetenin 4 yöneticisine hapis cezası verildi.

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İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'ya ‘silahlı terör örgütüne üyelikten’ 6 yıl 3 ay, Eş Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya'ya ise ‘örgüt propagandasından’ 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Özgür Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla 16 Ağustos 2016 tarihinde “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla geçici olarak, 29 Ekim 2016’da yayımlanan 675 sayılı KHK ile ise tümden kapatılmıştı.

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