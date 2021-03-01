İstanbul'da devlete şikayet edince olanlar oldu: Beni öldürmek istediler

İSTANBUL'da kaçak yapıyı ihbar eden esnaf Turgut Çakmak, oğlu ile birlikte sitedeki güvenlik görevlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Abone ol

Olay saat 13.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Triko Dokumacıları Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaf Turgut Çakmak site içinde yapılan kaçak yapıları ilgili kurumlara şikâyet edince site yönetimi ve Turgut Çakmak arasında husumet başladı. Turgut Çakmak ile 22 yaşındaki oğlu Hüseyin Çakmak kiraya verdikleri dükkanın ödemesini almak için bugün site yönetimi binasına gitti.



Baba ve oğlu bina içindeyken güvenlik görevlisi Kemal Doğuş ile tartışmaya yaşadı. Kavga giderek büyüyünce güvenlik görevlisi Kemal Doğuş önce baba Turgut Çakmak'a bir el ateş etti. Mermi Turgut Çakmak'a isabet etmeyince bu defa Hüseyin Çakmak'a ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Çakmak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.







"3 defa silahla tehdit etti"

Oğlu ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan esnaf Turgut Çakmak, "Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Burasının emlakçısının 7 yıldır emlak vergisi kaçırdığını site yönetimine, devlete şikayet ettim. Müfettiş geldi rapor tuttu. Yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler. Oğlumu vuran güvenlik daha önce beni 3 defa silahla tehdit etti." dedi. Polis silahlı saldırıya karışan iki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.