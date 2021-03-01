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Taksim'de iki kadını takip ettiği öne sürülen kişi: Ayıp oluyor

ALMANYA'dan Türkiye'ye gelen ve İstiklal Caddesi'nde çocukları ile dolaşan iki kadın, bir kişi tarafından takip edildiklerini öne sürdü. Suçlamaların hedefindeki kişiye Umum Hıfzıssıhha Kananu'na muhalefet suçundan tutanak düzenlendi... Kadınlar ile şahıs arasındaki diyalog dikkat çekti.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde dolaşmaya çıkan iki kadın kendilerini takip ettiğini öne sürdükleri bir kişiden rahatsız olarak bunu Taksim Meydanı girişinde polise bildirdi. Polis ekipleri bu kişiyi kısa süre sonra durdurdu.

"5 kez döndük hala..."
Kadınlar, Almanya'dan ülkelerini dolaşmaya geldiklerini anlatırken, "1 saattir arkamızdan takip ediyor, ortaya kadar yürüdük 5 kez döndük hala takip ediyordu" diye konuştu.

"Çok ayıp ediyorsunuz abla"
Bunun üzerine durdurulan kişi, "Çok ayıp ediyorsunuz abla" diye müdahale etti. Kadınlardan biri bunun üzerine, "Şimdi abla mı olduk?" derken, aynı kişi, "Sizinle ne işim olacak?" diye karşılık verdi. Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 

Yaşanan olay ilk değil... Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip eden S.T. isimli sapık, taciz iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp gözaltına alınmıştı. Daha sonra serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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