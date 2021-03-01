Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden evlat nöbetindeki annelere ziyaret! Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' yapan anneleri ziyaret etti. Celal Kılıçdaroğlu, "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" pankartı taşıdı.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti. Burada "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" yazılı bir pankart taşıyan Celal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor"

Celal Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalar şöyle: Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. HDP Eş Başkanlarına burada sesleniyorum; dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler Günü'nde nasıl ki bir gül veriliyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin.

"Gelsinler, sahip çıksınlar buradaki annelere"

Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler, sahip çıksınlar buradaki annelere. Para ve pul istemiyorlar, evlatlarını istiyorlar sadece.

"CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var"

Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor? CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir.

Aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.