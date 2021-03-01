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Falcao'ya 10 dakika için dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın kronik sakat golcüsü Radamel Falcao, Büyükşehir Belediye Erzurum karşısında 10 dakika sahada kaldı, 500 bin euroya hak kazandı.

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Uzun süren sakatlığının ardından BB Erzurumspor karşılaşmasında 86. dakikada oyuna giren Falcao, uzatmalarla beraber 10 dakika oynadı, 500 bin euro kazandı.

Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan Kolombiyalı oyuncuya, sahalara döner dönmez piyango vurdu! 35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakikada sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu.

Bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao’nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

Falcao bu sezon 5 maça ilk 11’de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5’e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu. Böylece 500 bin euro ekstra bonusu cebine koymuş oldu.

Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.

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