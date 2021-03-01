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Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu gözaltında

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

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Cadena SER'in haberine göre Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Josep Maria Bartomeu'nun istifasının nedeni de Barcelona yönetimi hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasıydı.

Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor. 

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