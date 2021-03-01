Canan Kaftancıoğlu'ndan Osman Nuri Kabaktepe'ye 'kahve daveti' yanıtı

Geçtiğimiz hafta göreve gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmesinin İstanbul'a güç katacağını söyledi. Kabaktepe "Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" diye konuştu. Kabaktepe'ye Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu kahve davetine icabet edeceğini bildirdi.

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AK Partili Kabaktepe, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayında gençlerle sohbet etti. Kabaktepe, konuşma sırasında son seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye kaybedilmesine ilişkin şunları söyledi:

Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Bir takım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek.

"Buyursun gelsin memnun olurum"

Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret edeceğini söylediği hatırlatılan Kabaktepe "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt

Kaftancıoğlu da Kabaktepe’nin daveti için; "3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti il kongresi öncesi mevcut il başkanının görevinden istifa etmesinin ardından ClubHouse adlı sosyal medya platformunda açılan ve istifanın değerlendirildiği bir odaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na yöneltilen “tebrik edecek misiniz?” sorusuna Kaftancıoğlu “Öncelikle kongreye davet bekliyorum, kendi kongreme davet etmiştim ne yazık ki katılım olmamıştı” demişti.

Yine aynı yayında il başkanlığı değişimi hakkında görüşü sorulan Kaftancıoğlu “Siyasetin görevi vatandaşa hizmettir. Vatandaşa hizmette kaliteli rekabet vatandaşa hizmeti artırır. Kişilerin değil fikirlerin tartışıldığı işlerin yarıştırıldığı bir siyasi ortamı çok kıymetli buluyorum. İl başkanlığı yaptığım 3 yıl boyunca arzu etmeme rağmen AKP il başkanlarıyla bir araya gelip İstanbul’u konuşamadık ne yazık ki. Rakip bir siyasi partinin giden ve gelecek olan il başkanlarına dair söz söyleme hakkını kendimde görmem ancak bu vesileyle bugüne kadar yapamadığımız bir araya gelebilme temennisini buradan iletmiş olayım" diye belirtmişti.