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Uşak'tan feci haber! Kayalıktaki arı kovanına bakmak isterken canından oldu

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen 24 yaşındaki Süleyman Esendemir yaşamını yitirdi. Esendemir'in kayalıktaki arı kovanına bakmak isterken dengesini kaybettiği öne sürüldü.

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Uşak'ın Ulubey Kanyonu'nda yer alan Avgan Mahallesi Emekse mevkisinde bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. 

Arkadaşlarıyla dün akşam saatlerinde bölgeye giden 24 yaşındaki Süleyman Esendemir'in kayalıklardan yaklaşık 70 metrelik uçuruma düştüğünün belirlenmesi üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

Çalışma sonucu Esendemir'in cansız bedeni kayalıkların arasında bulundu.

İfadelerine başvurulan arkadaşlarının, Esendemir'in kayalıklarda gördüğü arı kovanına bakmak istediği sırada dengesini kaybettiğini söyledikleri öğrenildi.

 Gencin cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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