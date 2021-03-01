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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeyen çalışan 5'i PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Mardin-Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalmışan 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan incelemede, yakalananlardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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