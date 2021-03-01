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Hepsi birbirinden değerli! Mersin'de operasyonda ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirdi.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde 1 şahsın sahibi olduğu işletmesinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 fişek ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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