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Korkulan oluyor! Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Mutant virüs kabusu Çorum'da yaşanıyor. Dodurga ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçede görevli 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini duyurdu.

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Çorum'un Dodurga ilçesinde mutasyonlu koronavirüs kabusu yaşanıyor.  Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. İlçe halkının salgın kapsamında dikkatli ve duyarlı olmasını isteyen Başkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerin de sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz." 

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