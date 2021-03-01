Türkiye’de görünen göktaşı için TÜBİTAK açıklama yaptı

TÜRKİYE'de Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu'dan çıplak gözle görünen göktaşı için bugün TÜBİTAK açıklama yaptı.

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Türkiye'e 27 Şubat 2021 gecesinde çıplak gözle göktaşının düştüğü gözlemlendi. Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu'dan net bir şekilde görünen göktaşı için bugün TÜBİTAK cephesinden resmi açıklama geldi. TÜBİTAK'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile yüreklere su serpilmiş oldu.

TÜBİTAK'tan gelen açıklamalara göre; bu gök cismi geçişi 15 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında olan Delta Lenoid Meteor Akıntısı'ndan kaynaklanıyor. TÜBİTAK bu göktaşının 1999RD32 asteroidi olabileceğini de belirtiyor. Bu tip olaylar zaman zaman yaşanabiliyor.

Uzaydaki meteor akıntıları dünyaya göktaşı olarak düşebiliyor. Ancak bu göktaşları çok küçük olduğu için dünya üzerinde büyük bir etki yaratmıyor. TÜBİTAK'ın konuyla ilgili açıklamasına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilinmezlikler ile dolu uzay, insanlık için her zaman korkuyu tetiklemiştir. Uzaydan gelen cisimler insanlığı her zaman tedirgin etmiştir. Ancak bilimin gelişmesi ile artık uzaydan dünyamıza düşen göktaşları daha önceden öngörülebiliyor ve mantıklı bir açıklaması yapılabiliyor.