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Doğal gaz fiyatlarına yine zam geldi! Ufak ufak her ay zam

BOTAŞ mart ayı tarifelerinde doğalgaza yüzde 1 oranında zam yaptı. BOTAŞ'ın gaz dağıtım şirketlerine yaptığı zamla birlikte konutlar için tarife 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira oldu.

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Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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