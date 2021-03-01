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Fatih Altaylı'dan tepki: Büyük bir palavra, yasak masak yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, "Bu saçma sapan hale gelmiş, uygulaması olmayan yasağı kaldırın da, kurallara saygı duyan az sayıdaki vatandaşı üzmeyin, mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi. 'Saçma hale gelmiş bir yasak' başlığıyla yayımlanan yazısında, "Hafta sonları sözde sokağa çıkma yasağı var. Büyük bir palavra. Yasak masak yok. Herkes sokakta. Sokaklar hafta içi günler kadar kalabalık. Trafik hafta içine yakın yoğunlukta" diye yazdı.

"Bunun dışında kurala uyan yok"

Çoğunluğun yasağa uymadığını, bu kalabalığa ceza kesmenin dahi imkansız olduğu görüşünü dile getiren Altaylı, şöyle devam etti: Hafta sonu yasağının tek etkisi AVM'lerin açılmıyor olması, esnafın para kazanamıyor olması. Bunun dışında kurala uyan yok.

Bu yüzden de bu saçma sapan hale gelmiş, uygulaması olmayan yasağı kaldırın da, kurallara saygı duyan az sayıdaki vatandaşı üzmeyin, mağdur etmeyin. Çok sayıda vatandaşa da yasaları ve kuralları çiğnemenin normal olduğu hissini yaşatmayın.

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