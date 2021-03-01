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Teoman Sancar evli mi eşi ve 2 çocuğu kimdir? Teoman Sancar ailesi

CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alan Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Teoman Sancar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve neden istifa etti araştırması başladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Haşim Teoman Sancar'ın biyografisi...

CHP 27. Dönem Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadeleri yer aldı.

Teoman Sancar kimdir: Haşim Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. 1995 yılında iş hayatına atıldı. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sancar, evli ve iki çocuk babası.

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