Muslera'dan 3 yıllık imza! Yeni ücreti de belli oldu

Sezon sonu kontratı bitecek olan Muslera ile toplamda 3 senelik yeni sözleşme imzalanacak. Yıllık 3 milyon 575 bin Euro ücret kazanan Uruguaylı eldivenin, yeni mukavelesindeki maaşının 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

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Haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera'nın dönüşü muhteşem oldu... Ayağı alçıdayken bile sık sık Florya'ya gelip özel idmanlar gerçekleştiren Uruguaylı file bekçisi, el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışmalarıyla kendini hazır tuttu. Profesyonel tavırlarıyla başta hocası Fatih Terim olmak üzere tüm takımı çok etkileyen Muslera, eldivenlerine kavuştuktan sonra kaldığı yerden devam etti.

6-1 kazanılan Denizlispor maçında sahalara dönen Muslera, art arda forma giydiği 8 lig karşılaşmasında kalesine gelen 33 isabetli şutun tam 30'unu kurtardı. Sadece 3 gol yiyen tecrübeli yıldız, Aslan'ın 8'de 8 yaptığı periyotta kilit rol oynadı; 'şampiyonluk modunu' açtı. 25 yaşında geldiği Galatasaray'da 10. senesini geçiren ve hâlâ Cim Bom'un en önemli ismi olan Fernando Muslera, son B.B. Erzurumspor mücadelesinde 300. lig maçını oynadı. Toplamda ise Sarı-Kırmızılı formayla 371 resmi karşılaşmaya çıktı. Kaptan, bu maçların 127'sinde gol yemeden kalesini kapattı.

3 yıl daha kale Muslera'nın

Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası "Muslera en az 400 maç oynasın diye düşünüyorum. Bu da aşağı yukarı 2+1 yıla denk geliyor. Yönetimimiz kendisiyle görüşüyor. Onun da düşünceleri belli. Sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" sözleriyle mesajı vermişti. Yönetim önümüzdeki haftalarda müjdeli haberi açıklamaya hazırlanıyor.

İşte alacağı ücret

Sezon sonu kontratı bitecek olan Muslera ile toplamda 3 senelik yeni sözleşme imzalanacak. Yıllık 3 milyon 575 bin Euro ücret kazanan Uruguaylı eldivenin, yeni mukavelesindeki maaşının 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor.