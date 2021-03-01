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Adil Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha geliyor

Anadolu Ajansı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, ''İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz'' dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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