Yaşını duyan inanamadı! Samsun'da 4 kişi zor kaldırıyor ailenin hayatı kabusa döndü
SAMSUN'da 5 yaşındaki Yağız Bekte, hastalığo sebebiyle hayatı kabusa döndü. Zor günler geçiren Bekte ailesinin anlattıkları yürek burktu.
Tekkeköy ilçesinde, işçi olarak çalışan Sedat (39) ve Sevda Bekte (31) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin, hızla kilo almasından şüphelenen ailesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda ‘Leptin hormonu eksikliği’ rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.
Yapılan ilaç tedavisi ile 2,5 yıl önce küçük çocuğun, kilo alması 6 ay süreyle durdu. Ancak daha sonra vücudu ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermemeye başladı. Bunun üzerine Yağız Bekte, yeniden kilo almaya başladı. 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız, fazla kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.
Küçük çocuk, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için henüz test aşamasında olan bir ilacı denemek isteyen Bekte ailesi, bunun için yaptıkları girişimlerden de bir sonuç alamadı.
Son olarak 4 ay önce ailesinin taşımakta güçlük çektiği çocuk için bir hayırsever tarafından evlerinin bulunduğu binaya asansör yaptırıldı. Küçük çocuk, bu asansör ile üçüncü kattaki evinden inip, dışarı çıkabiliyor.