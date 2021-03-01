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ÖSYM’den YKS uyarısı: Başvurular sona eriyor

ÖSYM, Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS için son başvuru tarihinin yarın olduğu hatırlattı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için  son başvuru tarihinin yarın olduğu hatırlattı.

ÖSYM tarafından öğrencilere duyuru yapılan duyuruda, “2021 YKS için 2 Mart 2021 son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59’da sona erecektir” ifadeleri kullanıldı.

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