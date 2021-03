İstanbul Boğazı donacak tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

İstanbul Boğazı'nın donacağı tartışmaları üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, ''Küresel ısınmanın son 10 yıldaki sıcaklık artışına etkisi 0.18 C. Yani küresel ısınma mini buzul dönemlerini engellemiş görünüyor. Bu durumda dünya yeni bir mini buzul çağına girmez.'' dedi.

Küresel ısınmayla birlikte iklim krizlerinin konuşulduğu sıralarda, İstanbul için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Küresel ısınmanın önümüzdeki 3 yılda duracağı yerini küresel soğumanın alacağı belirtildi. Küresel soğuma nedeniyle de İstanbul Boğazı'nın donacağı ve insanların boğazı yürüyerek aşacağı ifade edildi.

Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Biliyor muydunuz; Mini buzul dönemleri dünyanın güneş etrafındaki ve kendi etrafındaki yörünge değişikliğinden kaynaklanır. Bu değişimler güneş ile arasındaki mesafeyi değiştirir ve ışınların eğik ve dik gelmesini saglar. Bunlar 1. güneş etrafındaki elptik ve dairesel yörünge...

Dünyanın eğimi 22.1 derece ila 24.5 derece arasındaki eğim değişimi. 3. dünyanın yalpalayarak dönmesi (topac hareketi) 4. ayın dünyanın uydusu olması. Nin periyodu 100 bin yıl 2.nin periyodu 41 bin yıl 3. nün periyodu 24 bin yıl. Bunların dünyanın sıcaklığına etkisi: 1.nin azaltma etkisi 0.02 C. 2. Ve 3.nin 0.0003 C. Dir mini buzul donemlerine etki eden diğer bir olay güneş lekeleri 11 yılda bi gorulur bunun etkisi 0.12 C

Bu etkilerin toplamı yaklaşık 0.14 C soğumadır. Küresel ısınmanın son 10 yıldaki sıcaklık artışına etkisi 0.18 C. Yani küresel ısınma mini buzul dönemlerini engellemiş görünüyor. Bu durumda dünya yeni bir mini buzul çağına girmez. (Ayın etkiside dahildir)

Bunların dışında volkanik patlamalarda dunyanın soğumasına neden olmuştur. Mesela 1816 yılında Endenozya'da faaliyet gösteren Tambora volkanı yüzünden dünya yazsız bir yıl geçirmiştir.