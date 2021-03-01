Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: Prens Selman'ın ertelenmeden cezalandırılması gerek

SUUDİ ARABİSTAN'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prens Selman'ın 'ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini' belirtti.

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin konuyla ilgili hazırladığı istihbarat raporunu 'memnuniyetle karşıladığını' söyledi. Cinayetle ilgili gerçeklerin 'zaten bilindiğini' söyleyen Cengiz, raporla birlikte söz konusu gerçeklerin 'bir kez daha doğrulandığını' belirtti.

"Gecikmeden yargılanması gerekiyor"

Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman'ın sorumlu olduğunu söyleyerek, 'gecikmeden yargılanması gerektiğini' söyleyen Cengiz, açıklamasında şunları kaydetti: Raporun kamuoyu ile paylaşılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gerçek - zaten bilinen- bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Gerçek, inkâr edilemeyecek ya da yok sayılamayacak kadar net. Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir.

Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahtın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir. Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin

uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir. Veliaht Prens cezalandırılmadığı taktirde, bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işeret ederek, hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır.

Başta Biden yönetimi olmak üzere tüm dünya liderlerinin kendilerine şu soruyu sorması elzem olmuştur; ilerleyen günlerde, katil olduğu ispatlanmış ve cezalandırılmamış bir kişi ile tokalaşacaklar mı? Onu yok saymaya çalışmak ve cezalandırmayarak arafta bırakmak evrensel insanlık değerlerini yitirmemize neden olacaktır. Bu ABD'nin ve batının yıllardır savunduğu evrensel insan hakları değerleriyle nasıl örtüşür? Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekteki özgürlük adına mücadele eden tüm herkesi ifade etmektedir. Herkesi elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyorum. Adaletin sonunda yerini bulmaması tüm insanlık adına büyük bir utanç olacaktır.