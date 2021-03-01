BIST 1.498
DOLAR 7,32
EURO 8,83
ALTIN 414,00
HABER /  DÜNYA

Rusya Twitter'ı 'Rus yasalarını kasten ihlal etmekle' suçladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı. 

Abone ol

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter’a 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, “Twitter, Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor.” denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter’a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu geçen yıl 2.2 milyar lira idari para cezası verdi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i PKK'lı 9 kişi yakalandı
Zonguldak'taki vahşet! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip bıçakla kesti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz zammına tepki gösterdi
Sivas'ta bu köye Covid-19 uğramadı! Köylüler işin sırrını verdi
Adil Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha geliyor
ÖSYM’den YKS uyarısı: Başvurular sona eriyor
Teoman Sancar evli mi eşi ve 2 çocuğu kimdir? Teoman Sancar ailesi
Muslera'dan 3 yıllık imza! Yeni ücreti de belli oldu
Fatih Altaylı'dan tepki: Büyük bir palavra, yasak masak yok
Yorumlar