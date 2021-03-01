Rusya Twitter'ı 'Rus yasalarını kasten ihlal etmekle' suçladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

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Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter’a 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, “Twitter, Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor.” denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter’a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.